Pista inesperada deixa ambiente na casa em alvoroço

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes foram apanhados de surpresa ao serem confrontados por Cristina Ferreira, com algo inesperado no plasma: um gráfico com percentagens. Todos ficaram com o coração nas mãos, acreditando ser uma salvação ou votação express, mas a Voz explicou que a imagem é uma pista para um segredo. Como sabemos, um dos segredos desta edição é «Fui escolhido/a pelo público», que pertence a Raquel. Tudo indica que as percentagens fazem referência a este segredo.
Nos minutos que se seguiram depois de terminada a emissão com Cristina Ferreira, na casa, não se falava noutra coisa. Várias conversas espalhadas pelas várias divisões debatiam teorias sobre o que todos viram.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
