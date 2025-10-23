Pista ou quebra-cabeça? Mensagem na televisão deixa a casa virada do avesso

No Secret Story 9, um quebra-cabeças surge no televisor da sala: «Chego sem convite, instalo-me sem aviso e às vezes parto sem despedida». O primeiro concorrente a acertar, ganha uma recompensa. Veja tudo.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.