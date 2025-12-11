Já chegámos ao whatsapp!
Pista sobre o segredo de Ana deixa-a em pânico. E Pedro já descobriu tudo

No Secret Story 9, os concorrentes acordaram ao som de uma nova pista na casa, enquanto toca «Sonhos de Menino» do Tony Carreira, vários santos e uma moldura com a sombra de Ana. No confessionário a concorrente mostrou-se indignada com a pista dada, que fez com que Pedro criasse uma teoria certeira.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

