Poderá Marisa estar grávida dentro da casa? Esta é a razão da suspeita

No Secret Story 9, uma nova teoria está a agitar a casa: vários concorrentes acreditam que Marisa poderá estar grávida e que esse será o segredo partilhado entre ela e Pedro Jorge. As suspeitas surgiram após alguns comportamentos da concorrente.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

