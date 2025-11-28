«Poderia ter investido mais na primeira semana...»: Pedro surpreende Ana e esta foi a reação de Marisa

No Última Hora do Secret Story 9, vemos algumas imagens de uma dinâmica que marcou o dia de ontem. Os concorrentes foram desafiados a "voltar atrás caso pudessem". Ana dirige-se a Pedro Jorge e faz um balanço da relação de ambos, admitindo falhas para com o concorrente. Pedro reage a essas mesmas palavras e faz uma revelação "picante" que gera reações no jardim, mas a reação que não passou mesmo nada despercebida foi a de Marisa...

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu preferido:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9