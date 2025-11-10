«Podias usar esta coisa para…»: Pedro lança comentário polémico a Ana Cristina

No Secret Story 9, Ana Cristina assume o papel de maestra da casa. A concorrente desafiou os colegas a reproduzir sons como se fossem uma orquestra sinfónica. Pedro recusa-se a participar na dinâmica, provoca Ana Cristina e diz: «Podias usar esta coisa para outra coisa», referindo-se à varinha da maestra. Mais tarde, o concorrente explica que se referiu ao facto de a concorrente poder usar a varinha para fazer desaparecer certas pessoas.
