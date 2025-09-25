Polémica em direto: Leandro acusado de ser incoerente

No Especial do Secret Story 9, Leandro acabou no centro das críticas após ser acusado de incoerência. Durante o direto, o concorrente saiu em defesa de Pedro. A posição surpreendeu Fábio, que rapidamente o confrontou. O concorrente recordou que, durante a tarde, Leandro tinha garantido que iria aconselhar Pedro a alterar o comportamento dentro da casa. Para Fábio, a contradição foi clara e deixou Leandro exposto perante os restantes colegas e o público.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

