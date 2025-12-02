Polémica instalada! Leandro no centro da discussão mais acesa do dia: «Rebaixa para se enaltecer»

No Secret Story 9, foi dia de Mexericos. Leandro foi acusado de usar uma máscara e os concorrentes concordaram, na sua maioria. No Especial, as imagens foram comentadas e o concorrente mostrou-se indignado com as opiniões que os colegas voltaram a reforçar.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18