Polémica instalada! Leandro no centro da discussão mais acesa do dia: «Rebaixa para se enaltecer»

No Secret Story 9, foi dia de Mexericos. Leandro foi acusado de usar uma máscara e os concorrentes concordaram, na sua maioria. No Especial, as imagens foram comentadas e o concorrente mostrou-se indignado com as opiniões que os colegas voltaram a reforçar.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9