Polémico! Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito: «Não posso falar sobre isso»

No Secret Story 9, Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito, isolando-se na casa de banho para chorar. Ficamos também a saber que tudo não passou de uma missão.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto