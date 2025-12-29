Já chegámos ao whatsapp!
Polémico! Marisa reage às imagens de Pedro com Ana na primeira semana

No Secret Story 9, a gala deste domingo trouxe um momento explosivo. Marisa assistiu, pela primeira vez, às imagens polémicas da primeira semana que envolvem Ana e Pedro e a reação não se fez esperar. Na cadeira quente, a concorrente não conteve as emoções e pronunciou-se sobre as imagens que finalmente conseguiu ver.

A gala deste domingo foi intensa e repleta de emoções e nostalgia. Durante a emissão, foram revelados: o concorrente mais ciumento da edição e eleita a melhor missão do programa.

Leandro foi o expulso da noite, deixando a competição a apenas um passo do final. Com a sua saída, ficaram definidos os quatro finalistas desta edição: Liliana, Marisa, Pedro e Inês estão agora mais perto do que nunca de conquistar o prémio de 250 mil euros.

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:

INÊS 761 20 20 10

LILIANA 761 20 20 14

MARISA 761 20 20 16

PEDRO 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 08:42
03:08

12:32
02:21

11:31
06:54

11:23
02:29

11:14
02:29

11:13
05:13

11:10
01:27

Há 3h e 59min
21 nov, 11:27
08:32

Hoje às 00:34
Hoje às 00:24
03:42

Hoje às 00:20
Há 27 min
Há 57 min
Há 1h e 4min
Há 1h e 30min
Há 2h e 11min
25 dez, 14:00
25 dez, 13:00
03:11

21 dez, 21:48
03:37

19 dez, 02:00
03:41

11 dez, 19:27
Há 27 min
Há 57 min
Há 1h e 4min
Há 1h e 30min
Há 3h e 1min
26 dez, 18:47
26 dez, 16:42
26 dez, 16:23
26 dez, 13:06
05:10

26 dez, 12:33
Hoje às 08:12
27 dez, 12:31
26 dez, 15:07
26 dez, 12:33
26 dez, 12:15
