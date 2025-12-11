Já chegámos ao whatsapp!
Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"

No Extra do Secret Story, vemos imagens de Marisa a explicar ao Pedro o porquê de Ana ter chorado "nos seus braços". O mais surpreendente disto tudo é que o motivo de Ana chorar pode estar relacionado com Pedro. Ao ouvir tudo, o concorrente expõe "avanços" de Ana nas primeiras semanas do programa...

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9 

  • Secret Story
  • Ontem às 23:27
«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana
02:22

«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana

23:45 Ontem
Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa
02:58

Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa

23:37 Ontem
Todos contra Leandro? O concorrente assiste ao pequeno-almoço dos colegas no confessionário
02:47

Todos contra Leandro? O concorrente assiste ao pequeno-almoço dos colegas no confessionário

23:21 Ontem
Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação
02:15

Os altos e baixos de Pedro e Marisa: Veja as imagens que resumem três meses de relação

23:14 Ontem
Na festa da "aldeia", os concorrentes são surpreendidos por nova pista do segredo de Ana
02:23

Na festa da "aldeia", os concorrentes são surpreendidos por nova pista do segredo de Ana

23:09 Ontem
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
01:24

«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa

23:00 Ontem
Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

10 dez, 15:44
«Não houve um interesse pelo Pedro?» Ana responde à dúvida que está a gerar o caos
06:12

«Não houve um interesse pelo Pedro?» Ana responde à dúvida que está a gerar o caos

Ontem às 22:04
Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas
08:44

Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas

Ontem às 21:15
Pedro fala de Ana: «Não descarto que a rapariga possa sentir algo por mim»
05:06

Pedro fala de Ana: «Não descarto que a rapariga possa sentir algo por mim»

Ontem às 22:53
Pedro e Marisa são confrontados com a revolta dos colegas e esta foi a reação
06:11

Pedro e Marisa são confrontados com a revolta dos colegas e esta foi a reação

Ontem às 21:49
Notícias

Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...»

Ana tem um fraquinho por Pedro? Marisa acredita que sim e expõe tudo: «Não a vejo a fazer com outros...»

Há 1 min
Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Ontem às 18:32
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Ontem às 17:11
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Ontem às 15:56
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

Ontem às 15:47
EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

Ontem às 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

Ontem às 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
FORA DA CASA

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Ontem às 18:32
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

Ontem às 17:11
Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Ontem às 15:56
Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Francisco Monteiro partilha foto das férias com Bárbara Parada e deixa frase enigmática

Ontem às 15:44
Após várias polémicas, Marie faz as pazes com o pai: E estas são as palavras de amor que lhe dedicou

Após várias polémicas, Marie faz as pazes com o pai: E estas são as palavras de amor que lhe dedicou

Ontem às 15:16
TVI Reality

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
01:47

Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro

10 dez, 21:53
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

9 dez, 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

9 dez, 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

9 dez, 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

9 dez, 20:07
Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
