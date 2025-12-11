Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"

No Extra do Secret Story, vemos imagens de Marisa a explicar ao Pedro o porquê de Ana ter chorado "nos seus braços". O mais surpreendente disto tudo é que o motivo de Ana chorar pode estar relacionado com Pedro. Ao ouvir tudo, o concorrente expõe "avanços" de Ana nas primeiras semanas do programa...

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:



ANA – 761 20 20 01



INÊS – 761 20 20 10



LILIANA – 761 20 20 14

