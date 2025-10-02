«Porque é que lhe chama de...?»: Cristina Ferreira confronta Fábio sobre alcunha que este deu a mulher da casa

No Especial do Secret Story 9, após vermos imagens nas quais Ana Cristina foi criticada por várias concorrentes e onde a acusaram de tudo: de "incoerente" a "brincar com pessoas" com quem não tem confiança, a concorrente reage a tudo. Lídia não poupa nas acusações a Ana Cristina. Depois, a apresentadora confronta Fábio com a alcunha que este deu precisamente a Ana Cristina.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto