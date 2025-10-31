Pós discussão com Bruno, Marisa Susana atira «Eu provoquei e ele deixou-se provocar»

No Secret Story 9, depois da intensa discussão com Bruno, Marisa Susana refletiu sobre o que aconteceu e assumiu parte da responsabilidade pelo conflito. Em conversa com os colegas, a concorrente desabafou: «Eu provoquei e ele deixou-se provocar». A afirmação gerou debate dentro da casa, com alguns concorrentes a considerarem que o desentendimento podia ter sido evitado.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
