Pós-Especial explosivo: Dylan 'arrasa' Vera e a concorrente desabafa com Liliana

No Secret Story 9, o pós-Especial trouxe um novo capítulo no conflito entre Vera e Dylan. Após o direto, os dois desabafaram separadamente sobre o confessionário que tiveram. No jardim, Dylan vangloriou-se de ter “arrasado” Vera e de finalmente ter dito tudo o que sentia, enquanto, na casa de banho, a concorrente garantiu a Liliana que ele estava completamente equivocado por achar que tinham uma relação, afirmando que Dylan apenas se aproximava para lhe dar beijos. Paralelamente, Bruno partilhou com Inês a teoria de que o segredo de Dylan está ligado a Vera, sugerindo que o enigma poderá ser “tive um caso com uma concorrente da casa”. A conversa virou-se ainda contra o próprio Bruno, quando Vera confidenciou a Liliana que o colega é comprometido e que gosta de lançar olhares a outras mulheres, em especial a Inês.
