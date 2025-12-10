Pós Especial: Pedro Jorge e Marisa estão a jogar um contra o outro?

No Extra do Secret Story 9, vemos imagens de um momento protagonizado por Pedro Jorge e Marisa, após o Especial. Já no Especial, Pedro Jorge foi confrontado com as imagens da discussão que teve com Marisa na noite anterior, por causa das nomeações. Depois, Marisa e Leandro ficaram a falar do concorrente no quarto e, agora, Pedro viu tudo o que foi dito. Em conversa com Cristina Ferreira, o marido de Marisa comentou o tema e mostrou-se magoado com as palavras que ouviu da sua cara-metade.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

