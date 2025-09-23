Possível triângulo: Vera, Fábio e Liliana. Afinal era uma missão

No Secret Story 9, Fábio tentou justificar-se junto de Vera acerca da sua aproximação a Liliana, lembrando que a colega tem namorado fora da casa. A reação de Vera foi imediata e direta: «Quem se queima és tu, salta fora». O momento acabou por ter ainda mais peso, já que a concorrente tinha recebido da Voz a missão de ser confidente de Fábio e, caso os restantes moradores percebessem essa ligação, sairia bem-sucedida. Entretanto, Liliana desabafou com Dylan e deixou claro o seu desconforto: «Se eles têm alguma cena em comum é grande m****».

