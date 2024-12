Presente de Natal da Voz para Diogo Alexandre gera reações inesperadas nos colegas: «Isto é brincadeira...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, é a vez da Voz oferecer presentes, começando pela Renata, que recebe um código penal, fazendo alusão às várias vezes que a concorrente ameaçou o Diogo de o levar a tribunal. O Maycon recebe como presente uma T-shirt a dizer “My Cão”. Todos riem. O Leo recebe um olho da Voz com diamantes e demonstra adorar o presente. Já o João, recebe uma T-shirt de todos os concorrentes a fazer campanha para ganhar e remata: “que vença o melhor”. O Diogo abre o seu presente no quarto e mostra-o já vestido: é um colete à prova de balas. Por fim, os concorrentes oferecem uma garrafa de vinho especial à Voz, com mensagens personalizadas.