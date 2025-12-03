Presente de Natal de Fábio gera grande discórdia na casa

Com todo o grupo reunido na sala, o Fábio desvenda o que lhe calhou em sorte no calendário do advento. O concorrente conquista um lanche a dois, escolhe a Liliana para o acompanhar e a Inês atira que o Fábio é aborrecido. Pouco depois, a Marisa pergunta o que é que o Pedro quer para o pequeno-almoço e o concorrente responde que está agoniado. O Leandro atira que o concorrente está sempre com cara de enjoado e o Pedro contesta a cacarejar. A Marisa critica a Ana e a Liliana por discutirem constantemente e depois emprestarem roupa uma à outra. A Liliana surge na sala, vê-se ao espelho e tenta meter conversa com o trio, contudo, é ignorada…
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18