Previsão certeira? Ruben Boa Nova aponta: «Vai ser o vencedor»

No Última Hora do Secret Story 9, Ruben e Tatiana Boa Nova comentaram a relação entre Pedro Jorge e Marisa. Tatiana revelou que se identifica frequentemente com Marisa, lembrando que se comportava de forma semelhante dentro da casa. Recorde-se que Ruben e Tatiana participaram na 3.ª edição da Casa dos Segredos, entrando com o segredo: “Somos um casal verdadeiro.”

