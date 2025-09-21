Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

No Secret Story 9, a gala desta noite trouxe já a primeira decisão do público: com 32% da votação, Pedro Jorge foi o primeiro concorrente salvo, garantindo assim a continuidade no jogo e alívio entre os seus apoiantes.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07



Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!