No Secret Story 9, durante a noite, Liliana e Fábio conversam. A concorrente mostra-se amuada com o amigo especial.
17:49
Primeiro arrufo? Liliana chateada com Fábio: «Não tenho paciência»
Hoje às 03:03
01:10
Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos»
Há 1h e 15min
05:12
O Natal chegou mais cedo: Voz surpreende concorrentes com presentes especiais
Há 1h e 24min
03:27
Lágrimas sem fim: Liliana teme o que a espera fora da casa
Há 1h e 50min
02:02
Ciúmes à vista? Bruno e Pedro falam sobre Marisa e o ambiente aquece
Há 1h e 57min
03:07
Choro desmedido: Fábio consola Marisa após dura discussão com o marido
Há 1h e 59min
02:13
Marisa Susana e Pedro Jorge analisam comportamento de Marisa
Há 2h e 3min
02:28
Liliana questiona Fábio: «Pensas em alguma mulher?»
Há 2h e 6min
05:48
Fábio não tem dúvidas que Liliana o vai «meter em problemas»
Há 2h e 9min
05:15
Arrependida de deixar o noivo? Liliana mostra-se em baixo: «Não deixei de amar o Zé»
Hoje às 02:00
05:15
Liliana está de pé atrás com Fábio: «Não me quero magoar»
Hoje às 01:30
05:52
Ao ver Liliana insegura, Fábio dá-lhe garantias: «Só te quero a ti»
Hoje às 01:00
04:07
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora
Ontem às 22:56
04:50
Ana incrédula com atitudes dos colegas depois do Especial: «É só gente maldosa»
Ontem às 22:41
03:51
Liliana faz apelo aos pais depois de beijar Fábio: «Se os desiludi, espero que me entendam»
Ontem às 22:37
03:51
Liliana abre o coração depois de beijar Fábio: «Não estou a conseguir controlar nada (...) Não me orgulho»
Ontem às 22:36
03:38
Depois de terminar noivado com Zé e ter dado primeiro beijo a Fábio, Liliana confessa: «Aconteceu, sou livre»
Ontem às 22:27
03:38
Liliana sobre primeiro beijo a Fábio: «Queria que não acontecesse»
Ontem às 22:27
11:12
Ana Cristina alvo de críticas depois de comentários sobre o corpo de Lídia
Ontem às 22:22
06:07
Depois de zanga com Marisa, Pedro Jorge assume: «Tenho de acabar com isso...»
Ontem às 22:08
00:06
Após assumirem namoro em direto, Catarina Miranda partilha gestos ternurentos com o namorado
Ontem às 21:44
00:59
Segredo à vista! Dylan confronta Liliana e a concorrente não nega
Ontem às 21:43
04:13
Segredo em risco? Dylan e Vera desconfiam das contradições de Liliana
Ontem às 21:41
02:20
Primeiro segredo revelado? Dylan garante saber o segredo de Liliana
Ontem às 21:29
02:59
Pedro Jorge responde a Marisa: «A mim magoa-me isso»
Ontem às 20:25
11:47
Cheio de ciúmes, Pedro Jorge confronta Marisa: «Quase choras e babas a falar do Bruno»
Ontem às 20:20
05:39
Pedro Jorge e Marisa numa forte discussão: «O nosso objetivo é separarmo-nos aqui?»
Ontem às 20:05
01:19
«Estás a brincar!?»: Marisa confronta Pedro Jorge com ciúmes de Lídia
Ontem às 20:00
05:05
Noite quente entre Liliana e Fábio. A frase curiosa que foi sussurrada por entre beijos na boca
Ontem às 19:58
05:05
Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu
Ontem às 19:57
04:24
Marisa chora no confessionário: «Vou-me embora que eu não estou para isto»
Ontem às 19:47
02:49
Liliana provoca Fábio e promete causar confusão na casa
Ontem às 19:42
02:42
Marisa emociona-se após confronto e é amparada por colegas
Ontem às 19:38
02:19
Discussão inesperada entre Vera e Leandro agita a casa! Veja as imagens
Ontem às 19:38
04:05
Marisa Susana fala mal de Marisa a Pedro Jorge e a reação é surpreendente
Ontem às 19:32
06:19
Bruna reage a argumento de Fábio: «Se a minha avó tivesse rodas, seria uma bicicleta»
Ontem às 19:18
02:58
Liliana magoada com comentário de Pedro: «Está a fazer-lhe muita confusão eu estar junta com o Fábio»
Ontem às 18:54
03:50
Dylan perto do segredo de Liliana: «Alguém foi pedido em casamento quando entramos»
Ontem às 18:51
05:38
Lídia tenta boicotar aula de Pilates de Ana Cristina, mas missão acaba por sair furada
Ontem às 18:50
01:15
As imagens do momento! Veja aqui o primeiro beijo de Liliana e Fábio
Ontem às 18:47
01:19
Marisa confronta Dylan sobre temas delicados no «Speed Date dos Segredos»
Ontem às 18:46
01:31
Rui desafia Leandro no «Speed Date dos Segredos» e acende rumores sobre segredo enigmático
Ontem às 18:43
01:45
Segredo de Bruno Simão à vista? Joana revela teoria
Ontem às 18:41
02:25
Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável
Ontem às 18:40
03:04
Depois da Sanção, Fábio responde a perguntas indiscretas sobre o seu segredo
Ontem às 18:38
02:31
Liliana abre o coração após ficar solteira: «Sinto-me aliviada e sem peso na consciência»
Ontem às 18:29
15:27
Lídia faz revelação: «Sou nova, mas estou na menopausa»
Ontem às 17:52
11:46
Raquel perde as estribeiras com Marisa Susana: «És mentirosa»
Ontem às 17:51
06:01
Liliana e Ana Cristina em picardia: «É para irmos para ali ser parvos?»
Ontem às 17:50
05:14
Dylan quer ajudar Lídia a ter um filho. Saiba como
Ontem às 17:42
05:08
Escolha de Raquel numa dinâmica gera discórdia
Ontem às 17:30
07:21
Concorrentes começam dinâmica mas Voz intervém: «Posso pedir-vos algum respeito?»
Ontem às 17:24
02:10
Imperdível! Pedro Jorge e Marisa discutem: «Carrega no botão para sair (...) devias ter vergonha»
Ontem às 17:12
04:07
Tensão! Leandro reage a acusação de Bruna: «Não tenho essa maldade»
Ontem às 16:59
04:42
Raquel desconfia de uma colega da casa: «Achas que ela pode estar grávida?»
Ontem às 16:38
01:05
«Achas que ele se vai vingar?»: Fábio e Liliana falam sobre o noivo Zé
Ontem às 16:28
02:17
Liliana desconfia de Fábio? A conversa séria após o beijo apaixonado: «Não posso fazer mais»
Ontem às 16:23
04:26
Liliana insinua 'traição' de Zé?: «Com ele, foi o que foi. Aconteceram coisas...»
Ontem às 16:22
07:43
Lídia confidencia com Joana: «Tu achas que eu ia ser burra e ir defrente num almoço em que vou ter visibilidade?»
Ontem às 16:18
11:02
Pedro Jorge vive quezília com uma concorrente: «Diz que não quer falar comigo»
Ontem às 16:17
01:07
Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»
Ontem às 16:11