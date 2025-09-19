Primeiro beijo da casa! Vera e Dylan apanham tudo e todos de surpresa com momento picante

Foi noite de festa na casa do Secret Story 9 e, como o tema é “Just Married”, Bruno escolhe Vera e Dylan como os noivos. Convidados, padrinhos, celebrante e noivos vestem-se a rigor. É chegado o tão esperado momento, o casamento de Vera e Dylan. Assim que são anunciados como marido e mulher, os dois concorrentes beijam-se nos lábios. Veja as reações.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!