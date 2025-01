Primeiro dia no Secret Story- Desafio Final: Primeiras horas na casa reveladas e com dinâmica de equipas intensa!

Os concorrentes acordam na casa do Secret Story Desafio Final, com ordens da Voz para procurarem na casa a bandeira da cor da sua equipa. De seguida devem fazer uma pirâmide humana em altura no jardim com todos os elementos da sua equipa. O concorrente que ficar no topo da pirâmide deve erguer a bandeira da sua equipa. No final, a equipa que demorar mais tempo a fazê-lo, começa a semana em desvantagem. Veja o momento!