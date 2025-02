Primo de Ossman Idrisse é mencionado por Miguel Vicente para atacar Daniela e o concorrente reage em choque: «Isto é jogo?!»

No Secret Story - Desafio Final, ainda na cadeira-quente, a Joana traz à baila o momento em que o Miguel acusou a Daniela de se dar com o Ossman por causa do primo do concorrente. O Ossman fica confuso com a acusação e o Miguel esclarece que o rapaz tem “plim plim”. A Daniela contesta, questionando se é por isso que o Miguel também se dá com o primo do Ossman. No confessionário, o Ossman condena que a Joana tenha trazido para cima da mesa um assunto que o mete no meio de dois amigos, a Daniela e o Miguel. De volta à sala, irritado, o concorrente questiona se tudo isto é por jogo.