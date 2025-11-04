Privilégios e consequências: Cinco concorrentes decidem o 'futuro' do restante grupo

No Secret Story 9, Bruna, Liliana, Dylan, Marisa, Ana Cristina e Inês vão até ao cubo após decisão do restante grupo. Aqui, os concorrentes são confrontados com uma caixa para cada um. Dentro de cada uma dessas caixas estão privilégios/consequências. Os concorrentes atribuem cada um destes a um concorrente diferente que está na sala. Após esta primeira fase de escolha, os concorrentes dirigem-se à sala, entregam cada um destes privilégios/consequências ao concorrente que escolheram. Já na sala, estes mesmos eleitos entregam isso a outro concorrente.
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
