No Secret Story 9, Fábio continua revoltado com o facto de alguns colegas terem menosprezado Liliana enquanto psicóloga. O concorrente desabafou que um deles «gozou com a profissão», mostrando-se indignado com a falta de respeito e preocupado com o impacto que isso pode ter na imagem e no futuro profissional de Liliana. A situação voltou a gerar tensão na casa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Profissão em causa? Fábio indignado com ataques à carreira de Liliana
- Secret Story
- Hoje às 08:37
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:40
Profissão em causa? Fábio indignado com ataques à carreira de Liliana
Hoje às 08:37
02:33
«Por ele, eu nem merecia ser mãe»: Liliana expõe acusações de dois rivais
Há 1h e 54min
02:54
Leandro já escolheu o seu adversário: «Faz um jogo sujo (...) é revoltado com a vida»
Há 2h e 3min
03:18
Liliana tem nome para grupo rival: «É o El Bando. O que uns fazem, os outros vão atrás»
Há 2h e 20min
02:35
Liliana senta-se ao lado de Bruna e as picardias começam: «Eu não quero ser tua amiga»
Há 3h e 23min
04:23
Ana recebe nova pista e só confia numa concorrente para a discutir consigo
Há 3h e 36min
02:00
Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido
Há 3h e 56min
01:10
Os 'elos mais fortes' do grupo recebem envelope especial: Veja o que ganharam
Hoje às 12:18
05:36
Quem são os elos mais fracos do grupo?: Concorrentes fazem as suas nomeações
Hoje às 12:09
01:38
Marisa vai sabotar a sub-liderança de Liliana: «Sabes o que é que eu vou fazer?»
Hoje às 11:49
04:23
Rutura: Marisa rompe com Pedro Jorge e desabafa com o grupo rival
Hoje às 11:27
04:20
Como nunca a viu: Após discussão com Pedro, Marisa desabafa no ombro de Bruno
Hoje às 11:08
01:30
Fortes acusações: Pedro abandona alpendre após discussão com Marisa «Tenho mais que fazer»
Hoje às 11:04
05:14
Drama sem fim: Pedro Jorge chama Marisa de «piada» e «hipócrita» em discussão feroz
Hoje às 11:03
01:21
Liliana lança farpa a Dylan e Marisa Susana e Pedro aconselham: «Aí é que tu perdes»
Hoje às 10:45
04:08
Discussão aquece. Dylan e Liliana chocam por falta de boas maneiras: «Milionário»
Hoje às 10:43
02:33
Leandro e Marisa falam sobre as suas expectativas: «Começarem a sair os do banco do fundo»
Hoje às 10:31
02:32
Confronto cresce: Bruno e Leandro chocam de frente na casa
Hoje às 09:52
01:37
Irmã de Fábio lança farpa a Dylan: «Quer aparecer»
Hoje às 09:48
04:24
Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»
Hoje às 09:47
04:24
Rutura à vista? Marisa e Pedro Jorge entram em guerra: «Má, vingativa e rancorosa»
Hoje às 09:36
03:38
Má língua: Bruno, Inês e Dylan desvalorizam Liliana e o seu percurso académico
Hoje às 09:27
02:44
Casa em chamas. Dylan, Leandro e Marisa Susana em forte discussão: «Machista, agressivo e manipulador»
Hoje às 09:22
04:34
Hilariante: Discussão dispara e a Voz intervém da forma mais improvável
Hoje às 08:50
07:13
Confronto explosivo: Marisa Susana e Bruna aos berros na casa
Hoje às 08:45
04:40
Explosivo: Marisa Susana arrasa Bruna e concorrente surpreende ao sentar-se ao seu lado
Hoje às 08:40
05:57
Imperdível. Fábio defende Liliana e revolta-se: «Meter em causa a profissão»
Hoje às 08:35
03:04
Confronto explode: Ana e Inês trocam fortes acusações: «Falsa»
Hoje às 08:33
03:57
Fora de si. Ana dispara sobre Inês: «Ela é que é falsa»
Hoje às 08:30
04:15
Ana explode com combinação de nomeações: «Ridículos»
Hoje às 08:24
03:29
Reviravolta: Dylan e Fábio deixam o passado para trás e fazem as pazes
Hoje às 08:23
04:35
Inédito: Liliana e Ana tentam esclarecer tensões
Hoje às 08:09
01:01
Pedro Jorge e Marisa discutem forte e feio à frente de toda a casa. Ficará o segredo em risco?
Ontem às 22:47
03:43
Estão eleitos os nomeados da semana: Veja a tabela e vote para salvar
Ontem às 22:47
03:46
Bruno Simão grita com Leandro: «Tens vergonha de apresentar a pessoa que és»
Ontem às 22:46
03:24
Nunca antes visto: Ana sai em defesa de Liliana e Leandro e bate de frente com o outro grupo
Ontem às 22:44
03:24
Perante as críticas a Liliana, Fábio sela o assunto com um beijo na 'cara dos inimigos'
Ontem às 22:42
02:36
«Está caladinha e para de rebaixar o outro porque sim és uma insegura»: Liliana 'rasga' Bruna
Ontem às 22:30
02:25
«És uma tonta, egoísta, fútil»: Bruna e Liliana em tensão máxima
Ontem às 22:29
04:01
«Fantoche, boneco e não vale a ponta de um chavo»: Dylan acusa Leandro e leva resposta
Ontem às 22:22
02:18
Pedro elegeu Liliana como sub-chefe das limpezas e a casa já reagiu: «Ela é uma preguiçosa e...»
Ontem às 22:12
02:29
«Olhar para a cara dela (...) já me mete nojo»: Bruna e Dylan em ataque cerrado a duas concorrentes
Ontem às 21:47
01:59
Marisa despe-se à frente do marido e a tensão cresce
Ontem às 20:01
01:50
Ciúmes? Marisa condena atitude de Pedro perante Liliana: «Queres que ande atrás de ti»
Ontem às 19:58
02:33
Última Hora: Nuno Eiró interrompe emissão para acompanhar discussão grave de Pedro e Marisa
Ontem às 19:42
00:57
Liliana fica lavada em lágrimas e recebe apoio de Fábio: «Até pode estar o país todo contra ti»
Ontem às 19:40
03:38
Vai 'para cima' de todos os homens que se meterem com Liliana? Dylan acusa Fábio
Ontem às 19:33
01:05
Pela primeira vez, mãe de Inês pronuncia-se sobre relação da filha com Dylan
Ontem às 19:19
01:31
Sandro acredita que não há futuro entre Liliana e Fábio: «O Zé está à espera...»
Ontem às 18:50
04:33
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana
Ontem às 18:48
01:03
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só
Ontem às 18:40
04:19
Fábio deixa mensagem à família de Liliana após carta: «Acho que...»
Ontem às 18:32
04:02
Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia
Ontem às 18:26
03:17
Marisa provoca Pedro durante noite de cinema: «Sempre que penso nas nossas sessões de amor fico maluca»
Ontem às 18:25
05:49
Sandro faz revelações inéditas sobre casal: «O combinado foi...»
Ontem às 18:18
02:35
Bruna recorda Zé e ataca Liliana: «Não quiseste saber da tua relação anterior»
Ontem às 18:14
01:08
Marisa Susana faz pedido a Liliana e Fábio: «Não comecem já aos beijos à minha frente»
Ontem às 17:36
01:15
Viral! Este é o novo look de Fábio Pereira
Ontem às 17:19
12:52
Pedro aconselha Liliana e Fábio em momento de tensão: «Podias-me ouvir uma vez na vida»
Ontem às 16:08
00:21
Em vídeo romântico, Carolina Braga dá beijo apaixonado ao namorado (para quem voltou)
Ontem às 15:35
05:40
Pedro e Marisa conversam sobre a família até Leandro aparecer de repente no quarto
Ontem às 15:20