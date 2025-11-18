Profissão em causa? Fábio indignado com ataques à carreira de Liliana

No Secret Story 9, Fábio continua revoltado com o facto de alguns colegas terem menosprezado Liliana enquanto psicóloga. O concorrente desabafou que um deles «gozou com a profissão», mostrando-se indignado com a falta de respeito e preocupado com o impacto que isso pode ter na imagem e no futuro profissional de Liliana. A situação voltou a gerar tensão na casa.