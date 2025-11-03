No Secret Story 9, decorre a prova da imunidade que termina com uma vencedora. Depois, é hora de ir ao cubo atribuir consequências aos colegas.
Prova da imunidade já tem vencedora. E há consequências para atribuir. Veja tudo
- Secret Story
- Há 2h e 7min
07:28
Há 2h e 7min
18:45
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
Há 1h e 38min
02:05
Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim
Há 1h e 51min
04:23
Mariana entra em estúdio de forma efusiva e abraça Rui (e não só) com todas as forças
Há 1h e 53min
01:06
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
Há 2h e 3min
01:42
Mariana ainda tem um poder: Quem deve ir à prova da imunidade? Saiba tudo
Há 2h e 17min
05:08
Viral: O abraço longo e apertado de Marisa Susana a Bruno na salvação
Há 2h e 19min
03:16
Pedro é salvo, mas no regresso à casa só um concorrente se levanta para o receber
Há 2h e 23min
03:29
O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
Há 2h e 25min
04:58
Após imagens, Cristina Ferreira confronta Leandro sobre Marisa: «O coraçãozinho está a bater mais forte?»
Há 2h e 46min
02:49
Bruna Gomes implacável com Ana: «Perdeu-se totalmente, dali para a frente só para trás»
Há 2h e 52min
03:46
Bruna anuncia desejo para Ana e Liliana lança farpa: «Historinha da carochinha»
Há 2h e 55min
01:50
Dylan faz convite irrecusável a Inês. E a resposta surpreende todos
Há 2h e 59min
09:06
Fábio e Liliana assistem às imagens da semana e já falam em namoro: «Estamos no bom caminho»
Há 3h e 3min
03:03
Ana e Liliana aos gritos uma com a outra: «Estás na Casa dos Segredos parece que vens para o Love on Top»
Há 3h e 14min
03:25
Ana acusa Liliana de «jogo muito baixo». Os ânimos exaltam-se e Dylan grita: «Não te faças de totó»
Há 3h e 15min
03:42
Após verem as imagens mais tensas, Mariana atira: «Fui cheirá-la melhor a ver se ela desanda daqui para fora»
Há 3h e 20min
03:39
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
Há 3h e 25min
01:27
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
Há 3h e 43min
02:22
Flávio Furtado faz confissão sobre noite polémica no Secret Story: «Parei na autoestrada»
Há 3h e 47min
02:42
Viral: Mariana insiste para trocar desejo e delira ao saber que não se realiza. Já Ana Cristina…
Há 3h e 49min
06:24
Mariana e Ana resolvem mal-entendidos: «Não gostas mesmo do confronto»
Há 3h e 51min
04:56
De braço dado, Marisa Susana e Bruno leem desejo de Pedro ao grupo. E envolve Inês
Há 3h e 58min
07:29
Marisa Susana e Bruno confrontados com imagens da semana tensa: «Ela tira-me do sério»
Ontem às 22:28
01:31
Bruno conhece desejo de Marisa Susana e Inês reage: «Leva uma nomeação direta porque te agarrou e agora…»
Ontem às 22:19
02:57
Marisa lê desejo de Marisa Susana e Cristina Ferreira reage: «Ai meu Deus…»
Ontem às 22:18
01:09
Cristina Ferreira avisa Marisa e Pedro: «Já estão a chegar muito perto»
Ontem às 22:15
08:14
Marisa desiludida: «O Pedro tem de ter respeito, só eu sei o que tenho sofrido (…) foste sem camisa!»
Ontem às 22:14
02:37
Pedro arrasado por Ana Cristina, Raquel e Ana: «Rude (…) vergonhoso (…) atitudes agressivas»
Ontem às 22:08
06:15
Massagem de Pedro a Marisa a Pedro é tema. Ela atira: «Não lhe tirei um pedaço de carne»
Ontem às 21:33
01:48
Marisa passada com Pedro: «Anda a gastar o dinheiro que eu lhe dei em almoços com as meninas»
Ontem às 22:06
01:50
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Não votou na coitadinha da Inês porquê?»
Ontem às 22:00
02:59
‘Má-língua’ feroz: Pela primeira vez, Pedro vê imagens de Marisa Susana a falar mal de si
Ontem às 21:57
06:13
Gritos e mais gritos: ‘Verniz estala’ em direto e Cristina Ferreira é obrigada a intervir
Ontem às 21:54
03:24
Tensão máxima! Bruno implacável com Liliana: «És baixa, jogo sujo e porco»
Ontem às 11:29
02:03
Imagens exclusivas: Liliana despeja pá do lixo na cama de Bruno e ele devolve ‘na mesma moeda’
Ontem às 21:44
02:37
Inês recebe desejo inusitado e anuncia-o aos colegas. Veja o momento
Ontem às 21:43
04:33
Quem não merece ganhar o passaporte para a final? Conheça o eleito pelo grupo
Ontem às 11:18
01:32
Surpresa das surpresas! Voz deixa concorrentes em choque: «Há um passaporte em jogo»
Ontem às 21:35
01:04
Look de Pedro Jorge faz Cristina Ferreira «parar tudo». E o é momento hilariante
Ontem às 21:34
02:10
Cristina Ferreira começa a dar as boas-vindas, mas é interrompida por algo surpreendente
Ontem às 21:33
07:45
Há um plano para separar Liliana e Fábio? Ana é implacável
Ontem às 19:43
06:13
Ana interrompe massagem de Liliana e Fábio, para os criticar
Ontem às 19:34
04:10
Liliana faz massagem a Fábio e ambos são alvo de 'bocas'
Ontem às 19:29
04:39
Liliana passa-se com atitude de Ana Cristina numa discussão: «Pára quieta! Estás te a passar!? Não me vais tocar»
Ontem às 11:35
06:15
Discussão com Liliana passou dos limites? Bruno recebe alerta da Voz e ignora
Ontem às 11:30
06:15
Liliana aos gritos com Bruno: «Tu não tens nada, não fazes nada aqui!»
Ontem às 11:29
03:45
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
Ontem às 11:24
04:02
Estalou o verniz! Raquel manda boca a Liliana: «Rápido só mesmo a dar um chute no c* ao teu noivo»
Ontem às 11:20
01:33
Ana arrasa Fábio: «Cagãozinho, não disseste nada»
Ontem às 11:18
06:23
Mariana passa-se com Bruna: «Não vais estar a gozar com as pessoas açorianas!»
Ontem às 11:13
06:23
Discussão acesa: Bruna acusa Mariana de fugir ao confronto e leva resposta inesperada
Ontem às 11:12
06:50
Casa em guerra: Liliana e Fábio em confronto aceso com Dylan no Secret Story
Ontem às 11:07
06:50
Fábio enfrenta Dylan cara a cara para proteger Liliana
Ontem às 11:06
06:50
Fábio sai em defesa de Liliana. Dylan reage: «Escusas de vir para aqui que não me intimidas»
Ontem às 11:05
04:30
Liliana atira a Bruna: «Olha a vassoura da Malveira»
Ontem às 10:58
04:38
Depois de provocações, Liliana arrasa Bruno: «Foste dormir para o Quarto Secreto pelas figuras que fizeste»
Ontem às 10:50
03:22
Tensão na cozinha! Bruna passa-se com Leandro: «Como se fosses um totó que não sabes o que estás a fazer»
Ontem às 10:46
15:37
Pedro Jorge com ciúmes de Leandro? Concorrente confronta Marisa: «Ele está a começar a gostar de ti»
Ontem às 10:31
01:32
O momento que ninguém viu: Pedro Jorge partilha sonho picante com Marisa e declara-se: «Amo-te»
Ontem às 10:20
02:45
Liliana começa mal o dia? Choro logo pela manhã deixa colegas preocupados
Ontem às 10:13