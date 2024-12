Provocação de Gonçalo leva Margarida às lágrimas... Saiba o que se passou

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois da gala, o João e o Leo picam-se de forma cúmplice a propósito das nomeações. Por sua vez, o Gonçalo e o Diogo criticam a Margarida por ter nomeado o Leomarte. A concorrente explica que o fez com o intuito de proteger o namorado, mas, minutos depois, vai justificar-se ao Leo. Já o Maycon, confessa-se revoltado porque o seu nome esteve muito presente nas ardósias. Na cozinha, o Gonçalo brinca com a Margarida, dizendo: “vai o Leo à chapa comigo”, mas a concorrente leva a mal, acabando por chorar e ser consolada pelo namorado.