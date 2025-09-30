Provocação de Liliana a Bruna deixa casa revoltada

No Secret Story 9, Liliana tenta provocar Bruna, ao comer queijo ao seu lado, depois desta ter ficado num pranto durante a manhã, por ter visto queijo na mesa da cozinha (tudo não passou de uma missão). Bruna ficou visivelmente incomodada com a atitude e muitos foram os concorrentes que não gostaram da atitude de Liliana.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

