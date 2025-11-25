Provocação? Liliana acorda a saltar de alegria e a correr pelos corredores. Concorrentes ficam sem reação

No Secret Story 9, a manhã começa bem animada e cheia de energia na casa mais vigiada do País. Liliana acorda a saltar de alegria, a abraçar Ana e Marisa, e começa a correr pelos corredores. Ana, Marisa e Pedro ficam boquiabertos só a olhar para a concorrente. Será isto um gesto de provocação para com os rivais?
Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO - 761 20 20 04
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
Acompanhe tudo ao minuto e não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!