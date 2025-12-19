«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana

No Secret Story 9 Fábio partilha com Liliana que esteve no confessionário a assistir ao almoço entre ela e Leandro. Acha que a namorada deveria ter aproveitado para criticar mais Pedro e deveria ter desmentido Leandro quando disse que defendeu muito Liliana ao longo do programa. Fábio diz que seria justo ser Pedro a sair no próximo domingo por causa das suas atitudes. Liliana acrescenta que, depois do segredo ter sido descoberto, Marisa e Pedro estão distantes, considerando que ele deve estar confuso com a atenção que recebeu de várias mulheres.
