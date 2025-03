Qual é a amizade mais verdadeira na Casa? Miguel Vicente esclarece e surpreende com a resposta

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, os concorrentes são desafiados a escolher os melhores amigos do condomínio, mas não chegam a um consenso. A dúvida está entre Bruno e Joana, e Ossman e Daniela, no entanto Miguel garante que a amizade mais verdadeira que há na casa é de Inês e Joana. Ossman não hesita em dizer que devia ser o eleito juntamente com a amiga, por terem a relação que têm e por nunca terem discutido, contrariamente ao que aconteceu com Joana e Inês. Miguel não acha normal o facto de os amigos não discordarem, e acusa Daniela de ser uma marioneta de Ossman. Ossman explica que ambos são civilizados e apenas não discutem em praça pública.