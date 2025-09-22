«Qual é que é o teu problema?»: Liliana e Marisa frente-a-frente

No Secret Story 9, um novo confronto marcou a convivência na Casa dos Segredos. Tudo começou quando Marisa chamou “galdéria” a Liliana, expressão que rapidamente desencadeou um conflito aceso entre as duas concorrentes. Liliana não escondeu a sua indignação e acusou Marisa de faltar-lhe ao respeito, interpretando o termo como uma forma de a chamar de “prostituta”. A troca de palavras elevou a tensão entre as participantes e gerou reações imediatas tanto dentro da casa como entre os espectadores.