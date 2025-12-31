O Secret Story 9 ficou marcado por momentos muito intensos e, agora, o público revela quais foram aqueles que mais se evidenciaram.
Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público
- Secret Story
- Há 3h e 38min
Últimos vídeos
01:13
Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público
Há 3h e 38min
07:33
A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas
Há 1h e 33min
03:41
Finalistas conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana! Pedro reage: «Teria trazido mais à casa do que o Fábio»
Há 1h e 56min
05:05
A reação hilariante dos finalistas à VT de apresentação de Marisa e Pedro Jorge
Há 1h e 59min
06:23
Zé vai ter impacto na relação com Liliana cá fora? A resposta de Fábio que o vai surpreender
Há 2h e 6min
03:19
Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações
Há 2h e 15min
00:42
A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana
Há 2h e 30min
02:04
Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos
Há 2h e 40min
00:54
Vera compara Pedro a Dylan e levanta polémica: «Isto aconteceu-me com ele...»
Há 2h e 43min
01:46
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»
Há 2h e 45min
03:47
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»
Há 2h e 49min
03:21
Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará»
Há 2h e 52min
03:20
«Em off, ela dizia o que ele devia fazer»: Ex-concorrente implacável com Marisa e Pedro
Há 3h e 8min
04:51
«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas
Há 3h e 19min
04:35
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa
Há 3h e 24min
04:11
Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano»
Há 3h e 33min
02:57
Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas!
Há 3h e 46min
01:41
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé
Há 3h e 54min
01:18
«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa
Hoje às 10:47
01:51
Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico
Hoje às 10:34
02:22
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos
Hoje às 10:25
04:07
A grande entrada de Leandro. Os concorrentes comentam cada pormenor
Hoje às 02:04
01:27
Inédito. Concorrentes recordam a entrada de Fábio, Liliana e Vera
Hoje às 01:58
01:17
«Era preferível ter entrado o Miguel»: As duras palavras de Pedro em relação a Raquel
Hoje às 01:55
04:29
Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»
Hoje às 01:40
02:12
Inês sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não era algo que eu queria, de todo»
Hoje às 01:39
03:37
Liliana e Pedro envolvem-se numa forte discussão e a concorrente acaba a chorar baba e ranho: «Es muito baixo»
Hoje às 01:28
03:14
Hilariante. Concorrentes respondem a perguntas de cultura geral e as respostas são épicas
Hoje às 01:23
06:02
Inês teme o destino do seu dinheiro e a reviravolta é surpreendente: «Eu não me ia ficar a sentir bem»
Hoje às 01:10
04:12
Quem é o merecedor do dinheiro da Inês? Implacáveis, os concorrentes não chegam a nenhum consenso
Hoje às 00:59
05:40
Pedro e Marisa de costas voltadas: «O problema não está em mim, está nela»
Hoje às 00:36
02:21
A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»
Hoje às 00:31
02:14
Liliana sobre o momento mais marcante da sua participação: «Não estava de todo a contar que isso pudesse acontecer»
Hoje às 00:22
01:37
«Amanhã estará comigo no Dois às Dez»: Em choque, concorrentes reagem à Gala de Estreia
Hoje às 00:14
08:45
Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana
Hoje às 00:07
04:29
Pedro desabafa sozinho no jardim e Liliana e Inês cortam na casaca do casal: «O que eu dava para ter aqui...»
Hoje às 00:00
02:58
«Mostrou que veio para ganhar, por si, pela família»: Estas foram as palavras da Voz para o Pedro
Ontem às 23:34
02:44
«Num momento bonito mostrou que jogar também é dar»: Estas foram as palavras da Voz para a Inês
Ontem às 23:31
03:19
«Foi mãe, foi amiga, foi confidente»: Estas foram as palavras da Voz para a Marisa
Ontem às 23:28
02:32
«Não foge do confronto, não se esconde, não baixa a cabeça»: Estas foram as palavras da Voz para a Liliana
Ontem às 23:24
01:36
Emocionante. Voz declara-se aos concorrentes e estas são as reações
Ontem às 23:22
07:15
Na última noite na casa, Pedro Jorge e Marisa voltam a discutir: «A sério que nos vamos chatear por causa disto?»
Ontem às 22:56
02:46
Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!»
Ontem às 22:28
04:47
Inês recorda fim da relação: «Não me arrependo, foi o melhor para mim»
Ontem às 22:23
04:22
Marisa recorda momento delicado na casa e esta foi a reação de Pedro Jorge
Ontem às 22:12
04:10
Liliana desaba em lágrimas ao recordar o ex-noivo Zé
Ontem às 22:06
03:44
Pedro Jorge revê imagens polémicas com Marisa: «Arrependo-me a 100%...»
Ontem às 22:00
03:13
Liliana arrasa Pedro Jorge depois de discussão forte: «Faz-me sentir um monstro»
Ontem às 21:58
05:05
Marisa teve ciúmes de Liliana e Pedro Jorge? Veja a conversa reveladora
Ontem às 21:21
03:24
A última noite na casa! Concorrentes fazem as malas para abandonar o Secret Story
Ontem às 21:15
01:02
Pedro e Liliana já se conheciam cá fora?: «Ai quando a Marisa souber...»
Ontem às 19:55
02:56
Imperdível! Fábio acolhido pela família de Liliana na sua terra natal: «Sinto-me em casa»
Ontem às 19:51
03:46
Liliana descontrola-se em discussão com Pedro e acaba num pranto: «Noiva e metes-te na cama de um homem»
Ontem às 19:49
01:22
Pedro e Marisa têm futuro? Opiniões do público deixam tensão no ar: «Quer trocá-la pela...»
Ontem às 19:43
06:06
Inês obrigada a elevar o tom de voz durante discussão sobre o seu próprio dinheiro: «Injusto!»
Ontem às 19:41
04:12
Quem "rouba" o dinheiro todo a Inês? Dilema gera discórdia: «És a única aqui que...»
Ontem às 19:29
01:37
Leandro assume-se magoado com Pedro: «Entreguei-lhe a minha amizade, foi uma traição»
Ontem às 19:24
03:52
Amiga de Marisa não deixa nada por dizer sobre a relação com Pedro: «Não conhecem a vida deles»
Ontem às 19:13
03:15
Cultura geral é posta à prova e finalistas deixam muito a desejar! O momento é de chorar a rir
Ontem às 18:54
04:29
Emocionante! Liliana deixa elogio a Pedro: mas é Marisa quem acaba em lágrimas
Ontem às 18:50
02:52
Leandro não poupa nas críticas a Pedro: «Egocentrismo...»
Ontem às 18:44