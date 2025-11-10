«Quando tu chegas, as pessoas... Tu és oca»: O clima ferveu entre Ana Cristina e Bruno, e a plateia assiste

No Diário do Secret Story 9, A Cadeira Quente continua e, questionada pela Voz, Liliana confirma que Ana Cristina interrompe os colegas constantemente, não respeita a opinião de ninguém e é uma mulher do contra. A concorrente responde que se mete nos assuntos da casa no tempo que acha que deve intervir. Bruno acusa-a de ser irritante e confessa que é insuportável estar na sua presença. Ana Cristina contesta que Bruno devia ter vergonha de mostrar a pessoa que é, acrescentando que não é frontal e é o mais mal-educado da casa. Os dois discutem de forma acesa e não se entendem.

