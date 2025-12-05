Já chegámos ao whatsapp!
Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas

No Última Hora do Secret Story 9, O quarto dia do calendário do advento rendeu à Marisa um almoço especial com dois concorrentes à sua escolha. A concorrente aproveita, assim, para voltar a reunir o “gangue dos frescos” e, durante a refeição, o grupo responde a algumas perguntas mais profundas dando origem a um momento bastante emotivo. Os três amigos abrem o coração, choram, dançam e terminam com um abraço sentido.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

  • Secret Story
  • Há 1h e 31min
