Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas

No Última Hora do Secret Story 9, O quarto dia do calendário do advento rendeu à Marisa um almoço especial com dois concorrentes à sua escolha. A concorrente aproveita, assim, para voltar a reunir o “gangue dos frescos” e, durante a refeição, o grupo responde a algumas perguntas mais profundas dando origem a um momento bastante emotivo. Os três amigos abrem o coração, choram, dançam e terminam com um abraço sentido.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

