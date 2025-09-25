Quarto azul em guerra: Leandro enfrenta Rui e acaba sozinho

No Secret Story 9, Leandro manteve-se irredutível na sua decisão de expulsar todos do quarto azul. Rui chegou a repor a mala na divisão, avisando que era a última vez que mexiam nas suas coisas, mas Leandro voltou a retirá-la sem hesitar. Perante a provocação, Lídia questionou se Leandro teria medo do colega. Na cozinha, Rui respondeu ao desafio com ironia, declarando-se o “guardião da comida” e avisando que Leandro não iria almoçar. Enquanto os restantes concorrentes partilhavam a refeição, Leandro permaneceu sozinho no quarto azul, comentando para si próprio: “tudo está bem, quando acaba bem”.

