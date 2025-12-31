VÍDEO SEGUINTE
Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final

Na Gala do Secret Story 9, já conhecemos o quarto classificado do Secret Story 9. Marisa foi a concorrente menos votada.

  • Secret Story
  • Ontem às 22:41
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um

Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos
Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos

Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9
Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9

Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9
Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9

«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro
«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro

Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final
Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Há 2h e 7min
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
Há 2h e 1min
Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Ontem às 21:36
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente

Há 3h e 42min
Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

1 out 2024, 19:37
Pedro leva para casa 250 mil euros! As imagens completas do momento em que vence o Secret Story 9

Há 2h e 3min
Liliana fica em 3.º lugar e despede-se de Pedro com abraço longo. As reações em estúdio são impagáveis

Há 3h e 26min
Marisa conquista o 4.º lugar do Secret Story 9: e estas foram as reações dentro e fora da casa

Ontem às 22:59
Impossível ficar indiferente! O vestido de Cristina Ferreira na grande final promete dar que falar

Ontem às 22:03
Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Ontem às 21:36
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez, 11:25
Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Ontem às 21:36
Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Ontem às 20:05
Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Ontem às 19:23
O que falta nas férias brasileiras de Liliana Filipa? O detalhe está à vista de todos

Ontem às 19:15
Liliana Filipa partilha fotografias do Brasil e há um detalhe impossível de ignorar

Ontem às 18:50
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Já nasceu a filha de Ana Soares e Ruben Silvestre: "A razão de tudo chegou"

Já nasceu a filha de Ana Soares e Ruben Silvestre: "A razão de tudo chegou"

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

