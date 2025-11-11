Já chegámos ao whatsapp!
Quarto secreto de Ana e Fábio vira momento de chacota na casa: e esta foi a reação de Liliana

No Secret Story, é chegado o momento em que Ana e Fábio saem da casa para passar a noite no quarto secreto. Em contraste com Ana que se mostra feliz com a decoração do espaço, Fábio não esconde o desconforto. Ao mesmo tempo na sala, Bruno, Dylan e Pedro imitam e fazem chacota do momento em que Fábio entregou o convite a Ana e a rosa a Liliana. Já no quarto secreto, o constrangimento é tanto que Fábio nem consegue responder a uma das questões do jogo “Eu nunca”…

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

  • Secret Story
  • Há 2h e 29min
