Quarto Secreto: Liliana aceita mas Pedro Jorge recusa

No Secret Story 9, os concorrentes mostram-se cada vez mais convictos de que Liliana faz tudo pelo jogo, e a sua decisão de aceitar ir para o Quarto Secreto com Pedro Jorge reforçou essa perceção. No entanto, o plano acabou por não avançar, já que Pedro recusou o convite, deixando a casa a comentar as intenções e estratégias da concorrente.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País