Quarto Secreto: Liliana aceita mas Pedro Jorge recusa

No Secret Story 9, os concorrentes mostram-se cada vez mais convictos de que Liliana faz tudo pelo jogo, e a sua decisão de aceitar ir para o Quarto Secreto com Pedro Jorge reforçou essa perceção. No entanto, o plano acabou por não avançar, já que Pedro recusou o convite, deixando a casa a comentar as intenções e estratégias da concorrente.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
