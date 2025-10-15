Quase lá? Bruno Simão convicto sobre teoria de segredo: «Isto é dele…»

No Secret Story 9, a manhã começou com mais um enigma que promete agitar o jogo. Depois da frase misteriosa no plasma: «Quis o destino que nos reencontrássemos», os concorrentes foram novamente surpreendidos com uma nova mensagem simbólica: um coração cosido ao lado de uma casa. Bruno Simão acredita que a pista tem a ver com Vera e Dylan.

