Que ex-concorrentes mereciam voltar à casa e trocar de lugar com atuais jogadores? Veja a opinião de Marcelo e Renata

O Marcelo escolheu a Renata para lhe fazer companhia num almoço no restaurante da Voz. A dupla analisa a prestação de alguns concorrentes e partilha o que sentem em relação a cada um. Sobre o facto de o João ter considerado o Marcelo um erro de casting, o concorrente considera que foi sempre protagonista sem forçar nada. Sobre a Margarida e o Gonçalo, o Marcelo acha que podiam dar lugar a ex-concorrentes pois já deram tudo o que podiam no jogo. Quanto ao João, concordam que “dá vários tiros nos pés”, no entanto “perdeu gás” e já não é um “bicho papão”. Por fim, o Marcelo confessa que gosta muito da Renata e não quer que ela desista.