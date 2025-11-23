«Que iludidos»: Reis da Treta arrasam planos de Liliana e colegas para o futuro

No Secret Story, os autoproclamados “Reis da Treta” voltaram às suas conversas sarcásticas habituais. Durante a tarde, Bruno revelou ter ouvido Liliana a fazer planos para se encontrar com alguns colegas fora da Casa, o que levou o grupo a rir e a ironizar a situação.
Dylan foi o mais direto, afirmando que “não são amigos, é tudo a fingir”, e rematou com um provocador “Que iludidos!”. Bruna juntou-se ao tom crítico e comentou, entre risos: “A malta passa-se da cabeça!”. O grupo defendeu ainda que alguns concorrentes acreditam que saem da casa com a vida feita.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão.
