«Que não se foque nos aviões, podem-se despenhar»: Dylan perde a paciência com Leandro

No Secret Story 9, Dylan perdeu a paciência com Leandro e protagonizou mais um momento de tensão. Depois de um comentário provocador sobre os aviões que têm sobrevoado a casa, o concorrente atirou sem rodeios: «Que não se foque demasiado nos aviões, podem-se despenhar».
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
