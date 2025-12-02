«Quem avança sozinho tem mais hipóteses de ganhar»: Frase controversa gera debata entre os concorrentes

No Secret Story 9, a Voz chamou todos os concorrentes para se reunirem na sala e darem inicio a uma nova dinâmica, para animar a manhã. Algumas frases apareceram no plasma e todos tiveram de opinar sobre as mesmas. «Quem avança sozinho tem mais hipóteses de ganhar» foi a frase que iniciou o debate entre os concorrentes.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

