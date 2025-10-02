Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Quem come mais numa casa com escassez de comida? Leandro atira nomes e gera o caos

No Especial do Secret Story 9, após assistirmos imagens de hoje à tarde em que Leandro e Joana se "pegaram" por causa de comida escondida, é hora de Cristina Ferreira os confrontar com questões. Bruno Simão é um dos concorrentes contra Leandro. Depois, Leandro atira nomes de concorrentes que comem mais do que devem dada a escassez da comida em casa. Marisa apoia Leandro e Pedro também. No final, Leando diz mesmo que a opinião dos colegas não lhe diz nada. 

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto

  • Secret Story
  • Ontem às 22:12
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Dos insultos de Vera ao beijo apaixonado: Dylan reage a mudança repentina
02:48

Dos insultos de Vera ao beijo apaixonado: Dylan reage a mudança repentina

22:48 Ontem
"Corno manso": Após ver Dylan aos beijos com Vera, Mariana diz tudo sem filtros
01:43

"Corno manso": Após ver Dylan aos beijos com Vera, Mariana diz tudo sem filtros

22:42 Ontem
«Porque é que lhe chama de...?»: Cristina Ferreira confronta Fábio sobre alcunha que este deu a mulher da casa
02:49

«Porque é que lhe chama de...?»: Cristina Ferreira confronta Fábio sobre alcunha que este deu a mulher da casa

22:37 Ontem
O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir
01:25

O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir

22:19 Ontem
Leandro como líder? Bruno Simão atira: «Não vai chegar esse momento»
04:01

Leandro como líder? Bruno Simão atira: «Não vai chegar esse momento»

22:11 Ontem
Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas
02:15

Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas

21:47 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir
01:25

O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir

Ontem às 22:19
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Ontem às 17:26
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
"Corno manso": Após ver Dylan aos beijos com Vera, Mariana diz tudo sem filtros
01:43

"Corno manso": Após ver Dylan aos beijos com Vera, Mariana diz tudo sem filtros

Ontem às 22:42
Ver Mais

Notícias

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Ontem às 17:26
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Ontem às 16:31
A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Ontem às 16:22
Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Ontem às 16:17
Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Ontem às 15:38
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Ontem às 16:22
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Ontem às 15:28
Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Ontem às 15:20
Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Ontem às 12:30
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Ontem às 11:41
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Ontem às 17:58
Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Ontem às 16:37
Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Ontem às 15:26
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

Ontem às 10:11
Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Ontem às 09:50
Ver Mais Outros Sites