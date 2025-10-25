Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro

No Secret Story 9, a tarde continuou cheia de ritmo e boa disposição. O segundo grupo, formado por Liliana, Fábio, Leandro, Inês, Bruna, Bruno Simão e Dylan, animou a casa ao som de “Marry You”, de Bruno Mars, mostrando toda a sua energia e sintonia na dança. Na coreografia, os concorrentes contaram uma história de um pedido de casamento feito por Fábio a Liliana, no final, a concorrente 'trocou' Fábio por Leandro.