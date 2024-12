Quem é a «drama queen» da casa? Votação unânime não deixa dúvidas

No Secret Story - Casa dos Segredos, com todos os concorrentes reunidos na sala, a Voz diz que está na altura de escolher a Drama Queen da casa. João é o primeiro e escolhe a Renata e Maycon atira que não vale a pena ir mais ninguém. João diz que o maior exemplo de que se recorda da Renata ser Drama Queen foi quando a concorrente falou em “cegar”.

Segue-se a Renata que se escolhe a si, dizendo que de facto não o pode negar. Depois, o Maycon diz que podia escolher o Leo mas ele está menos dramático. Por isso, opta pela Renata, atirando que sofre na pele todos os dias como ela é dramática. Heitor diz que Renata é Queen, mas principalmente do drama. Diz que pelos conhecimentos que ela tem, ou não, tem sempre palavras na ponta da língua como “agressivo” e “crime”. A Renata acaba sempre por criar um drama à volta de coisas que são pequeninas. O Diogo também opta pela Renata e dá como exemplo o acontecimento das tostas mistas. Diz que a concorrente é dramática, mas pode continuar porque a personalidade “é fixe”.

Segue-se a Rita que diz que podia colocar o Marcelo, mas não quer expô-lo para não o envergonhar. O Maycon pede para ela o dizer só para quebrar e Rita atira que se o fizer, viverá mais um drama. Os concorrentes insistem para ela dar exemplos e Rita pergunta se pode. Marcelo diz que ela não pode ceder à pressão nem deve falar da relação de ambos. Maycon atira “drama queen” e Rita pede novamente para dar exemplos.

Marcelo mostra-se chateado e todos o chamam de “drama queen”. Marcelo diz que não gosta de expor a relação para os outros opinarem e Renata atira para Maycon “isso foi de graça”. Marcelo vai depois ao centro e também escolhe a Renata. Diz que já viu milhares de exemplos, nomeadamente com Maycon e recorda o dia em que ela fez um drama e até dormiu no quarto azul. Margarida vai ao centro, escolhe a Renata e faz uma piada com a constituição da república. Gonçalo diz que a Voz criou uma dinâmica para a Renata. Atira que o nome do meio da Renata é mesmo “Drama Queen”. Leomarte é o último e começam todos a cantar “drama queen” como se fosse “dancing queen”.

A porta giratória abre e a Voz chama-a de Drama Queen, anunciando que tem de ficar sentada na cadeira a olhar para o espelho até ordem em contrário. Renata queixa-se e João diz que ela devia olhar para os defeitos, mas primeiro deve limpar os ouvidos e ouvir o que os amigos e namorado dizem.