«Quem é que achas que me podia roubar o Dylan?»: Não é só o concorrente que parece ter interesse

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Logo pela manhã, Dylan conversa com Lídia e a taróloga constata que o concorrente gostou da Vera. Dylan confirma, acreditando que é recíproco. No confessionário, revela que o sorriso da Vera o cativou e tem cada vez mais vontade de estar junto a ela. Ao mesmo tempo, na casa de banho, Vera pergunta à Liliana e Marisa Susana quem acham que a poderia conquistar. Liliana atira o nome do Dylan e Marisa Susana confessa que a Vera seria um desperdício para o concorrente. A wedding planner questiona se Vera tem o coração aberto para mulheres ou homens, deixando-a bastante confusa. Em confessionário, Vera admite que achou a pergunta da Marisa Susana muito estranha…
Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.
Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.
