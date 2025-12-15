Quem é que aparece mais? Leandro e Pedro entram em desacordo

No Secret Story 9, Leandro e Pedro trocam algumas picardias. Pedro afirma que o colega 'só aparece de manhã'. Leandro riposta e salienta que 'aparece' muito desde o início do programa, afirmando a sua relevância no mesmo.

Tudo isto aconteceu após uma gala intensa, marcada pela revelação do segredo de Marisa e, também pela expulsão de Ana. Num duelo contra Inês e Liliana, Ana foi a menos votada, com apenas 22% dos votos para salvar. Esta segunda-feira, no Especial da noite, com Cristina Ferreira, ficaremos a conhecer o novo leque de nomeados da próxima semana. Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.